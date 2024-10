Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024 Come noto a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Da quel momento si è dunque entrati sempre più nel vivo della nuova linea narrativa di questa saga chiamata Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo i film Guardiani della Galassia Vol. 3 e The Marvels, ma anche le serie Secret Invasion e la seconda stagione di Loki. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)lee iper ilCome noto a tutti i fan delCinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Da quel momento si è dunque entrati sempre più nel vivo della nuova linea narrativa di questa saga chiamata Saga del Multiverso. Già dalla Fase 4 sono stati introdotti nuovi personaggi, mondi, universi. Nel corso di questo anno, si sono poi susseguiti sul grande schermo iGuardiani della Galassia Vol. 3 e Thes, ma anche leSecret Invasion e la seconda stagione di Loki.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marvel aggiunge tre slot alle uscite del 2028 : di che film si tratta? - Marvel aggiunge tre slot alle uscite del 2028: di che film si tratta? I Marvel Studios hanno ufficialmente rimosso Blade dal programma di uscita, lasciando il reboot del Daywalker a lungo posticipato senza data. In contemporanea, però, lo studio ha ... (Cinefilos.it)

Marvel rimuove Blade dal calendario delle uscite - Marvel rimuove Blade dal calendario delle uscite I Marvel Studios hanno rimosso il reboot di Blade — con Mahershala Ali nel ruolo del mezzo vampiro protagonista — dal calendario delle uscite. Era datato 7 novembre 2025. La decisione non arriva a ... (Cinefilos.it)

Prossime uscite Marvel : tutte le serie e i film previsti per il 2024 - Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024 Come noto a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del film Ant-Man and the Wasp: ... (Cinefilos.it)

Prossime uscite Marvel : tutte le serie e i film previsti per il 2024 - Prossime uscite Marvel: tutte le serie e i film previsti per il 2024 Come noto a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, ci troviamo attualmente nella Fase 5, iniziata nel febbraio del 2023 con l’uscita del film Ant-Man and the Wasp: ... (Cinefilos.it)