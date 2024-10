Piazza Garibaldi a Soci, iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Piazza Garibaldi a Soci, iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro Vagnoli: “A Soci oltre all’intervento alla Piazza stiamo proseguendo con i lavori nel centro storico e a breve inizieranno quelli all’ex parcheggio Tacconi, finalmente acquisito dal comune”. Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi a Soci. A darne evidenza sono Filippo Vagnoli e Matteo caporali, Sindaco e Vice Sindaco di Soci che oggi si sono recati sul posto per vedere come è stato organizzato il cantiere. Il vice sindaco e Assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali commenta: “La Piazza di Soci rappresenta un luogo simbolo di questo paese. Il suo rifacimento, che prelude anche ad una valorizzazione del piccolo centro storico adiacente, avrà anche un impatto visivo e di immagine notevole. Lanazione.it - Piazza Garibaldi a Soci, iniziati i lavori di riqualificazione per 600mila euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 –diperVagnoli: “Aoltre all’intervento allastiamo proseguendo con inel centro storico e a breve inizieranno quelli all’ex parcheggio Tacconi, finalmente acquisito dal comune”. Sono ufficialmentedidi. A darne evidenza sono Filippo Vagnoli e Matteo caporali, Sindaco e Vice Sindaco diche oggi si sono recati sul posto per vedere come è stato organizzato il cantiere. Il vice sindaco e Assessore aipubblici Matteo Caporali commenta: “Ladirappresenta un luogo simbolo di questo paese. Il suo rifacimento, che prelude anche ad una valorizzazione del piccolo centro storico adiacente, avrà anche un impatto visivo e di immagine notevole.

