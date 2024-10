Permira acquisisce una quota significativa in K-Way affiancando la famiglia Boglione nel capitale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

Con l'ingresso dineldi K-Way, il noto brand lifestyle si prepara a un significativo sviluppo, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza nel mercato dell'outdoor. La storicità e il riconoscimento del marchio, che ha le sue radici a Parigi nel 1965, vengono ora supportati da un partner strategico di valore, in un momento cruciale per la crescita aziendale. La valutazione e l'evoluzione del marchio K-Way K-Way, celebre per l'iconica giacca impermeabile 'Claude' – un modello richiudibile caratterizzato da una zip colorata e dal logo che richiama la bandiera francese – continua a guadagnare posizioni nel settore. L'operazione di acquisizione da parte diavviene con una valutazione dell'azienda di circa 505 milioni di euro.