Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Posillipo-Trieste 8-8. Finisce in parità l’anticipo della terza giornata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiude in parità l’anticipo della terza giornata della Serie A1 2024-2025 di Pallanuoto tra Posillipo e Trieste: a Napoli gli ospiti inseguono a lungo nella seconda parte di gara e coronano la rimonta trovando l’8-8 a 2’00” dal termine. In classifica i giuliani salgono a quota 7 e si portano momentaneamente in vetta da soli, mentre i posillipini salgono a 5 e restano imbattuti. Nel primo quarto per tre volte Draskovic porta in vantaggio gli ospiti, ma dapprima due volte Mattiello e poi Bertoli riportano in parità il Posillipo per il 3-3. Nella seconda frazione arriva il primo break dell’incontro, con Cuccovillo e Rocchino che portano i padroni di casa sul +2. Draskovic accorcia, ma Cuccovillo restituisce il massimo vantaggio ai posillipini. Accorcia nuovamente Trieste con Mladossich, ed a metà gara il Posillipo conduce 6-5. Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Posillipo-Trieste 8-8. Finisce in parità l’anticipo della terza giornata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiude inA1ditra: a Napoli gli ospiti inseguono a lungo nella seconda parte di gara e coronano la rimonta trovando l’8-8 a 2’00” dal termine. In classifica i giuliani salgono a quota 7 e si portano momentaneamente in vetta da soli, mentre i posillipini salgono a 5 e restano imbattuti. Nel primo quarto per tre volte Draskovic porta in vantaggio gli ospiti, ma dapprima due volte Mattiello e poi Bertoli riportano inilper il 3-3. Nella seconda frazione arriva il primo break dell’incontro, con Cuccovillo e Rocchino che portano i padroni di casa sul +2. Draskovic accorcia, ma Cuccovillo restituisce il massimo vantaggio ai posillipini. Accorcia nuovamentecon Mladossich, ed a metà gara ilconduce 6-5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallanuoto : scatta stasera la terza giornata di Serie A1. Trasferta insidiosa per l’AN Brescia - Prosegue senza soste il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In programma la terza giornata in questo weekend che sarà spalmata lungo tre giorni: da oggi a domenica. Stasera spazio all’anticipo tra Posillipo e Trieste, con i friulani che ... (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Orizzonte Catania e SIS Roma vincono gli anticipi di Serie A1 - Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi due anticipi della seconda giornata della stagione regolare: nette vittorie per L’Ekipe Orizzonte Catania e SIS ... (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2024-2025 : nette vittorie di Orizzonte Catania e SIS Roma negli anticipi della seconda giornata - Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi due anticipi della seconda giornata della stagione regolare: nette vittorie per L’Ekipe Orizzonte Catania e SIS ... (Oasport.it)

Pallanuoto - la pratese Cordovani trascina Trieste nel primo turno di Serie A1 - Prato, 21 ottobre 2024 - Il commissario tecnico della Nazionale femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, aveva alla fine deciso di non includerla nell'elenco delle atlete convocate per le scorse Olimpiadi di Parigi. Ma sotto la sua gestione, aveva ... (Lanazione.it)