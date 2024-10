Nuovo furto d'auto nel salernitano, l'appello del proprietario di una Panda Blu (Di venerdĂŹ 25 ottobre 2024) "Mi hanno rubato l'auto oggi pomeriggio alle 16:30 (ieri per chi legge ndr) in via Monte Taccaro 65 ad Angri". Lo ha scritto su vari gruppi social un cittadino che, disperato, ha reso note le caratteristiche della sua vettura, nella speranza di ritrovarla. Si tratta di una Panda Blu, targa Salernotoday.it - Nuovo furto d'auto nel salernitano, l'appello del proprietario di una Panda Blu Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdĂŹ 25 ottobre 2024) "Mi hanno rubato l'oggi pomeriggio alle 16:30 (ieri per chi legge ndr) in via Monte Taccaro 65 ad Angri". Lo ha scritto su vari gruppi social un cittadino che, disperato, ha reso note le caratteristiche della sua vettura, nella speranza di ritrovarla. Si tratta di unaBlu, targa

