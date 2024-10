Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti prosegue l’onda azzurra: è terzo nei 200 farfalla! Regan Smith si regala il record del mondo dei 100 dorso

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’Italia fatica ma non scende dal podio nella seconda giornata della seconda tappa di Coppa delin programma a Incheon (Corea del Sud), impreziosita daldeldinei 100. Stavolta ci pensaa dare continuità all’Italin zona medaglie e premi chiudendo alposto una combattuto gara dei 200ha chiuso quarto i 200 misti, come quarta si è piazzata Benedetta Pilato nei 100 rana, mentre un Nicolò Martinenghi lontano dalla migliore condizione si è fermato al settimo posto nei 50 rana. Fuori dalla finale Thomas Ceccon nei 100 stile libero, dopo la vittoria della settimana scorsa, e Lorenzo Mora nei 50. In mattinataera stato quarto con 1’54?84 nelle batterie dei 200 misti econ 1’55?70 nelle batterie dei 200