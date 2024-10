Napoli: arrestato un uomo per tentato omicidio della ex moglie, fermato dalla Polizia (Di venerdì 25 ottobre 2024) La vittima aggredita con percosse e tentativi di strangolamento; l’uomo cercava di ottenere il codice del cellulare La Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato quarantenne, ritenuto responsabile del tentato omicidio aggravato della ex moglie, rapina e atti persecutori ai suoi danni. L’uomo, alcuni giorni fa, si era reso immediatamente irreperibile dopo aver aggredito violentemente la ex moglie con svariate percosse nel tentativo di strangolarla prima e soffocarla poi, strappandole i capelli affinché gli rivelasse il codice di sblocco del cellulare: al suo rifiuto s’impossessava dello stesso, continuando la sua aggressione nel tentativo di ucciderla, provando altresì a defenestrarla per farla cadere nel vuoto, così attraendo l’attenzione di alcuni passanti che inducevano l’uomo a desistere dal portare a termine il suo progetto. Puntomagazine.it - Napoli: arrestato un uomo per tentato omicidio della ex moglie, fermato dalla Polizia Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La vittima aggredita con percosse e tentativi di strangolamento; l’cercava di ottenere il codice del cellulare Ladi Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato quarantenne, ritenuto responsabile delaggravatoex, rapina e atti persecutori ai suoi danni. L’, alcuni giorni fa, si era reso immediatamente irreperibile dopo aver aggredito violentemente la excon svariate percosse nel tentativo di strangolarla prima e soffocarla poi, strappandole i capelli affinché gli rivelasse il codice di sblocco del cellulare: al suo rifiuto s’impossessava dello stesso, continuando la sua aggressione nel tentativo di ucciderla, provando altresì a defenestrarla per farla cadere nel vuoto, così attraendo l’attenzione di alcuni passanti che inducevano l’a desistere dal portare a termine il suo progetto.

