Mister Movie | Nuovo Film Alien vs Predator | Il Futuro del Franchise secondo Steve Asbell

Nuovo Film "Alien vs. Predator": Il Futuro del Franchise secondo Steve Asbell

Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L'iconico Franchise Alien vs. Predator potrebbe presto tornare sugli schermi, secondo Steve Asbell, presidente della 20th Century Studios, che ha rivelato che un Nuovo progetto è in cantiere. Asbell ha accennato a un approccio originale che allontanerebbe il Futuro Alien vs. Predator dai classici scontri frontali, aprendo la strada a una trama più complessa e integrata con i recenti sviluppi dei singoli Franchise. 

Un Nuovo Concept per Alien vs. Predator

Intervistato da The Hollywood Reporter, Asbell ha confermato l'intenzione di esplorare un crossover tra Alien e Predator, ma in una forma inaspettata. "Non sarebbe come pensano i fan," ha affermato, sottolineando che il Nuovo Film non si limiterebbe a ripetere gli schemi dei capitoli precedenti.

