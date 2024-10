Milano, uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tensione a Milano nel tardo pomeriggio del 25 ottobre, quando un uomo di origini romene è salito sul tetto della stazione Centrale, a circa venti metri d’altezza. L’uomo ha camminato avanti e indietro sul bordo della facciata principale che dà su piazza Duca d’Aosta, stringendo tra le mani una scala di metallo, attirando rapidamente l’attenzione di passanti e curiosi. Dopo aver bloccato i cancelli d’ingresso principali della stazione, due pompieri sono riusciti a posizionarsi sulla parte più alta dell’impalcatura, tentando un dialogo per persuaderlo a scendere in sicurezza. La situazione si è risolta solo dopo circa due ore e mezza. Alla fine, l’uomo ha accettato di scendere, ponendo fine a una scena che ha creato momenti di preoccupazione e curiosità tra i presenti. Lettera43.it - Milano, uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tensione anel tardo pomeriggio del 25 ottobre, quando undi origini romene è salito sul tetto, a circa venti metri d’altezza. L’ha camminato avanti e indietro sul bordoprincipale che dà su piazza Duca d’Aosta, stringendo tra le mani una scala di metallo, attirando rapidamente l’attenzione di passanti e curiosi. Dopo aver bloccato i cancelli d’ingresso principali, due pompieri sono riusciti a posizionarsiparte più alta dell’impalcatura, tentando un dialogo per persuaderlo a scendere in sicurezza. La situazione si è risolta solo dopo circa due ore e mezza. Alla fine, l’ha accettato di scendere, ponendo fine a una scena che ha creato momenti di preoccupazione e curiosità tra i presenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano - uomo si arrampica sulla Stazione Centrale : tratto in salvo - Dopo alcuni momenti di apprensione è strato tratto in salvo l'uomo che nel pomeriggio si era arrampicato sulla facciata esterna della Stazione Centrale di Milano, approfittando di alcune impalcature. Soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno ... (Tg24.sky.it)

Paura a Milano - un uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale - Il clochard romeno ha sfruttato un'impalcatura allestita per dei lavori ed è rimasto in cima all'edificio per quasi due ora. Il motivo? Un telefono introvabile (Ilgiornale.it)

Milano - uomo si arrampica sulla Stazione Centrale : chiusi gli accessi frontali - Momenti di apprensione presso la stazione centrale di Milano dove sono stati chiusi i cancelli di ingresso frontali della struttura perchè un uomo è salito su un'impalcatura presente sulla facciata frontale a venti metri di altezza. Si tratta di una ... (Tg24.sky.it)

Uomo scalda la faccia della stazione centrale di Milano : intervento della polizia e dei vigili del fuoco - Facebook WhatsApp Twitter Un episodio insolito ha contrassegnato la serata milanese, quando un uomo si è arrampicato sulla facciata della Stazione Centrale di Milano. L’azione ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e dei media, creando ... (Gaeta.it)