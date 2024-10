Microplastiche e inquinamento delle acque ecco Diana il drone che scandaglia i fondali

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Chi è? La dea della caccia. Ma il nome identifica anche l’acronimo diidrografico ambientale natante autonomo. Un congegno unico ed eccezionale che ha l’importantissima missione di rilevare agenti inquinanti negli specchi d’acqua. Dalleagli idrocarburi, in un certo senso anche questo piccolo catamarano sospinto da due eliche è un cacciatore professionista di tutto ciò che all’acqua (e per riflesso alla vita) nuoce. E la sua storia rasenta il mito:è stata creata grazie a una start up grazie alla perseveranza e all’ingegno dell’inventore, il geologo ambientale Mauro Croci, e dei suoi collaboratori Niccolò, Ilaria e Marcello. Insieme hanno fondato la società “Materia 3” della quale Croci è l’amministratore unico che orgogliosamente porta avanti con grande impegno il progetto.