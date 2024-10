Meryl Streep e Martin Short avvistati di nuovo a cena insieme: cosa bolle in pentola? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Semplice amicizia o flirt nascente? I due attori sono stati visti in un ristorante italiano insieme, davanti a un piatto di pasta Vanityfair.it - Meryl Streep e Martin Short avvistati di nuovo a cena insieme: cosa bolle in pentola? Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Semplice amicizia o flirt nascente? I due attori sono stati visti in un ristorante italiano, davanti a un piatto di pasta

