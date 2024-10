Oasport.it - Marta Bassino comincia da Soelden: “Stagione lunga, fondamentale la gestione delle energie”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Reduce da unaal di sottoaspettative, in cui ha centrato comunque a Crans Montana il grande exploit della prima vittoria in discesa,si presenta ai nastri di partenza della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino con l’obiettivo di tornare a lottare stabilmente per le posizioni di vertice in gigante e nei SuperG più tecnici. La 28enne cuneese avrà subito l’occasione di conquistare un buon risultato domani nel consueto opening del Circo Bianco asarà unaoutsider di lusso per il podio sul Rettenbach, anche se non mancano le avversarie temibili per le primissime posizioni della classifica in gigante. “La condizione è buona, abbiamo svolto una bella preparazione sulle nevi e anche sotto il profilo dei materiali abbiamo avuto ottime indicazioni.