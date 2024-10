Agi.it - Maltempo, Emilia Romagna nel fango. Gli evacuati sono 2600

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Ilcontinua a suscitare forte preoccupazione in, regione in cui anche domani è prevista un'allerta arancione. Nuove evacuazioni, anche preventive,state disposte a Pianoro e a San Benedetto Val di Sambro, nel bolognese. Chiuse oggi le scuole cosi' come i parchi e i percorsi ciclopedonali. Sospese le attività sportive. Nelle prime ore di questa mattina la frana a San Benedetto val di Sambro (Bo), località Ca' di Sotto, si è mossa velocemente fino a raggiungere il fondovalle e il torrente Sambro.in corso le operazioni per salvaguardare lo scorrimento del torrente, il cui deflusso non è al momento compromesso. Sul posto i tecnici dell'Agenzia regionale, esercito, Vigili del Fuoco, ingegneri e geologi dell'Università di Bologna.