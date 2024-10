Maltempo, allerta in Emilia Romagna: scuole chiuse a Bologna (Di venerdì 25 ottobre 2024) allerta arancione per Maltempo oggi in Emilia Romagna. Dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno già messo a dura prova il territorio le scuole rimarranno chiuse oggi a Bologna. L'Amministrazione comunale ha anche invitato le aziende e gli enti del territorio a "favorire l'utilizzo dello smart working". A Reggio Emilia la protezione civile ha invitato i cittadini a trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici. Rinviata per Maltempo la partita Bologna-Milan in programma sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara. Liberoquotidiano.it - Maltempo, allerta in Emilia Romagna: scuole chiuse a Bologna Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)arancione peroggi in. Dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno già messo a dura prova il territorio lerimarrannooggi a. L'Amministrazione comunale ha anche invitato le aziende e gli enti del territorio a "favorire l'utilizzo dello smart working". A Reggiola protezione civile ha invitato i cittadini a trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici. Rinviata perla partita-Milan in programma sabato alle 18 allo stadio Dall'Ara.

