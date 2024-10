Lotta al cancro al seno: presentata a Palazzo degli elefanti l'edizione 2024 di"Facciamo prevenzione" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non c’è colore o identità politica quando si parla di sanità e in particolare di diritto alla salute. Un diritto che spesso non viene garantito in Sicilia a causa delle interminabili liste d'attesa. Uno dei motivi per cui a Catania, per il secondo anno consecutivo, i presidenti dei sei municipi Cataniatoday.it - Lotta al cancro al seno: presentata a Palazzo degli elefanti l'edizione 2024 di"Facciamo prevenzione" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Non c’è colore o identità politica quando si parla di sanità e in particolare di diritto alla salute. Un diritto che spesso non viene garantito in Sicilia a causa delle interminabili liste d'attesa. Uno dei motivi per cui a Catania, per il secondo anno consecutivo, i presidenti dei sei municipi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diritto alla casa - è protesta. Unione Inquilini in lotta : presidio a tutela dei fragili - Iniziative per ribadire il diritto alla casa e continuare nell’azione di tutela dei più fragili. Oggi sarà organizzato un lungo presidio, a tre mesi dallo sgombero della Casa Albergo di via Fogagnolo. "Quel giorno il profilo solidale di ... (Ilgiorno.it)

Meloni dagli Usa rilancia la lotta contro “ogni tipo” di droga : “Farne uso non è un diritto” - Meloni approfitta del viaggio negli Stati Uniti per rilanciare il suo impegno contro la droga in Italia: "Tutte le droghe sono dannose e chi sostiene il contrario inganna le persone".Continua a leggere (Fanpage.it)

Lotta per avere un figlio da single. Il caso alla Corte costituzionale : "Ha diritto alla fecondazione assistita" - Sarà la Corte Costituzionale a decidere se Evita potrà diventare o meno mamma attraverso la fecondazione assistita. Quarant’anni, torinese, single, ha chiesto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita in un centro ... (Lanazione.it)

Verso il ritorno in aula. Quella sentenza shock e la lotta della disabilità per il diritto alla scuola - Anastasio Sarà il sindaco o l’assessore al Bilancio di questo o quel Comune a decidere quante ore di assistenza debbano essere garantite ad uno studente con disabilità nell’anno scolastico in arrivo? A porsi la domanda sono diverse famiglie e ... (Ilgiorno.it)