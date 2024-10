Tpi.it - Le foto dell’incontro tra Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli: un’ora in albergo, poi le parole della giornalista

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) LetraLepubblicate dal settimanale Gente ricostruiscono in modo dettagliato l’incontro segreto tra, la quale, successivamente, sempre alla rivista avrebbe confermato la “liason” con l’ex calciatoreRoma. Dopo lo scoop del magazine, che avrebbe cambiato l’umore di, il quale, nel frattempo, è partito per Miami insieme alla compagna Noemi Bocchi, arriva la ricostruzione dettagliatatra l’ex capitano giallorosso e laavvenuto in unCapitale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale) Le immagini pubblicate da Gente mostranoarrivare alle 13 all’Hotel Palazzo Naiadi, in piazzaRepubblica.