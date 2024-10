Ilnapolista.it - L’ambiente Milan grida al “campionato falsato”, ma i rossoneri arriveranno riposati

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-rinviata. Con buona pace dei tifosicheno al “”, la Lega non ha potuto fare altro che confermare il rinvio dopo il provvedimento emanato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. Ciò significa che ilritornerà in campo a San Siro contro il Napoli il 29 ottobre. Lo slittamento della partita con il Bologna provoca, a sua volta, lo slittamento delle squalifiche in capo ai giocatori del. Theo Hernandez e Reijnders saranno quindi squalificati per la partita contro il Napoli. La rabbia delrossonero è dovuta probabilmente più a queste due importanti assenze. Tuttavia c’è un dato da prendere in considerazione. Ilha giocato martedì in Champions contro il Club Brugge, non giocherà domani e tornerà in campo il martedì 29. Il Napoli gioca domani, sabato 26 ottobre e poi tornerà in campo martedì contro il