Imiglioridififa.com - La Promo Trailblazers è arrivata: vi presentiamo i 18 giocatori del Team 1

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In data 25 ottobre EA SPORTS ha messo in moto la nuovadell’anno che si chiama. Nel1, che viin questo articolo, ci sono i 18 nuoviche potete trovare nei pacchetti di FC 25 da oggi. L’overall più basso è l’84, mentre quello più alto è il 93 del cannoniere del Manchester City Haaland. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Haaland 93 Aitana Bonmati 92 Kvaratskhelia 89 Palmer 88 Gabriel 88 Bastoni 88 Hemp 87 Stanway 87 Pulisic 86 Banda 86 Marcos Llorente 86 Alex Baena 85 Robinson 85 Garcia 85 Duran 84 Mingueza 84 Joan Garcia 84 Saad 84 For The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.