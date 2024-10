La pallavolo salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valentina Sergi: aveva solo 33 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato davvero un brutto risveglio quello odierno per l’intera pallavolo salentina e non solo. Valentina Sergi, giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) è scomparsa all’improvviso nelle ultime ore lasciando un profondo senso di vuoto. Non è chiaro il Lecceprima.it - La pallavolo salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valentina Sergi: aveva solo 33 anni Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato davvero un brutto risveglio quello odierno per l’interae non, giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) èall’improvviso nelle ultime ore lasciando un profondo senso di vuoto. Non è chiaro il

