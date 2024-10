Lanazione.it - La Darsena della discordia Summit al Fortino

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La "". L’Arpat piazza l’Osservatorio ambientale del Porto di Livorno per monitorare anche il corretto avanzamento dei lavori e procedure per laEuropa. Legambiente organizza per stasera, al circolo Ildi Marina, l’incontro dal titolo emblematico "La. LaEuropa rischi per la costa". Ed infine, Francesco Auletta, consigliere comunale di Una città in comune, stigmatizza l’"asse" tra il sindaco Michele Conti e quello di Livorno Luca Salvetti che ha definito Conti come "responsabile e non prevenuto sulla".