Lanazione.it - Juve Pontedera al "PalaZoli". Con Agliana sarà sfida avvincente

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una nuovaattende la BNVche sabato alle ore 18:30 al, affronterà la Pallacanestronella quarta giornata del campionato di Serie C interregionale. Laha finora conquistato una sola vittoria nelle tre partite disputate, avendo ottenuto l’unico successo nella gara inaugurale contro Sancat Firenze. Da allora la squadra ha subito due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro i Dragons di Prato. Nonostante il risultato negativo i ragazzi pontederesi hanno dimostrato buona intensità ma un secondo quarto disastroso ha compromesso il punteggio finale. Per risollevare le sorti del campionatodunque fondamentale reagire e mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti. Lacontrosi preannuncia, considerando il buon rendimento dellanegli scontri passati con questa squadra.