Tvplay.it - Inter-Juve, mazzata per Thiago Motta: ora è ufficiale

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) A poche ore dal big match di giornata, l’festeggia un’ottima notizia, beffato il tecnico bianconero. È una settimana importantissima per l’, che a distanza di pochi giorni dovrà affrontare il secondo impegno complesso. Dopo la vittoria in Champions League contro lo Young Boys, domenica i nerazzurri ospiteranno lantus in quello che si prospetta un match che farà da crocevia al campionato.per: ora è– tvplay.itLa vittoria europea contro il club svizzero, conquistata grazie alla rete di Thuram al 93? minuto al termine di una partita durissima per gli uomini di Simone Inzaghi, potrebbe aver dato una spinta enorme a tutto l’ambiente, che adesso è carico in vista della sfida ai bianconeri.