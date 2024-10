Agi.it - Il piano per dare a Milano 10 mila nuovi appartamenti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Il Comune dicederà aree anche gratis per unda 10. Dieci anni, è la previsione, per vedere realizzato l'interoin 21 aree individuate. Entro la fine della legislatura, invece, la partenza dei cantieri in 4 prime aree dove si attendono manifestazioni d'interesse, nell'ambito di una partnership pubblico privato, entro fine 2024. È quanto emerso dalla conferenza stampa post giunta convocata per illustrare ilstraordinario per la casa approvato oggi dalla giunta di Palazzo Marino. "Quello della casa è un problema che asi sente molto ma non è solonese - ha premesso il sindaco Giuseppe Sala -. Tutti i sindaci segnalano la questione e il nostro paese sta facendo poco, si sta continuando a porre poca attenzione, l'ultimocasa risale a 70 anni fa".