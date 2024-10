I Comuni dell'area vasta Grosseto Siena Arezzo si muovono insieme, lettera aperta al governatore Eugenio Giani (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – I Comuni dell'area vasta Grosseto Siena Arezzo si muovono insieme per far sentire la loro voce. Un nutrito gruppo di sindaci scrive una lettera aperta al governatore Eugenio Giani. I sindaci, questa la sintesi del testo, sono i primi responsabili della salute pubblica nei vari territori. E conoscono perfettamente le esigenze delle proprie Comunità: è bene, dunque, siano coinvolti nel percorso di scelta dei nuovi vertici Asl Sud-Est. Di seguito il testo della missiva. Al Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani Piazza Duomo 10, Firenze “Le recenti dimissioni del direttore generale dell'area vasta Sud-Est della Toscana, Antonio D’Urso, hanno causato un ulteriore sconvolgimento nella sanità del nostro territorio. Un cambiamento che non vogliamo si trasformi nell'ennesimo salto nel vuoto. Lanazione.it - I Comuni dell'area vasta Grosseto Siena Arezzo si muovono insieme, lettera aperta al governatore Eugenio Giani Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Isiper far sentire la loro voce. Un nutrito gruppo di sindaci scrive unaal. I sindaci, questa la sintesi del testo, sono i primi responsabilia salute pubblica nei vari territori. E conoscono perfettamente le esigenzee proprietà: è bene, dunque, siano coinvolti nel percorso di scelta dei nuovi vertici Asl Sud-Est. Di seguito il testoa missiva. Al Presidentea Giunta RegionalePiazza Duomo 10, Firenze “Le recenti dimissioni del direttore generaleSud-Esta Toscana, Antonio D’Urso, hanno causato un ulteriore sconvolgimento nella sanità del nostro territorio. Un cambiamento che non vogliamo si trasformi nell'ennesimo salto nel vuoto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ischia colpita da nubifragio devastante : la comunità si mobilita per l’emergenza - Facebook WhatsApp Twitter La serata di ieri ha visto Ischia subire un nubifragio violento che ha messo a dura prova la resilienza della sua comunità. Oltre 40 millimetri di pioggia caduti in un breve lasso di tempo hanno trasformato le strade ... (Gaeta.it)

Nadia Bengala - ex Miss Italia : "Mia figlia in comunità - un dolore devastante" - « Mia figlia Diana ha lasciato la comunità e per una settimana è tornata a casa . Mi hanno detto che non ero una buona madre a fare così, ma sapevo che per Diana stare con me era essenziale. È dura aiutarla nel cammino della ripresa, a volte il ... (Gazzettadelsud.it)

Valorizzare il patrimonio napoleonico. Accordo con i Comuni di area vasta - La giunta ha approvato lo schema di accordo amministrativo denominato ’Ombre Imperiali-la presenza napoleonica fra Liguria e Toscana’, finalizzato alla valorizzazione in chiave turistica del patrimonio culturale, politico, sociale, artistico e ... (Lanazione.it)