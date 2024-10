Gme prezzo gas in Italia sale a 4295 euro MWh

Gme, prezzo gas in Italia sale a 42,95 euro MWh (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 25 ottobre è pari a 42,95 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 24 ottobre attestatosi a 42,17 euro al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura. Quotidiano.net - Gme, prezzo gas in Italia sale a 42,95 euro MWh Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il valore dell'indice Igi (n gas index) per il 25 ottobre è pari a 42,95al MWh, in lieve rialzo rispetto al 24 ottobre attestatosi a 42,17al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

