Fratelli Menendez, nuova sentenza dopo 35 anni di carcere (Di venerdì 25 ottobre 2024) I Fratelli Menendez potrebbero presto uscire di prigione dopo 35 anni dietro le sbarre. La procura di Los Angeles ha considerato attendibili le prove di abusi sessuali che Erik e Lyle avrebbero subito fin da piccoli tanto da spingerli a uccidere entrambi i genitori nel 1989. Una svolta importante nel caso che potrebbe aprire alla loro libertà condizionale. «Hanno pagato il loro debito con la società e il sistema fornisce un mezzo per rivedere la vicenda», ha spiegato George Gascón, procuratore distrettuale di LA. «Credo che fossero vittime di enormi disordini familiari e di molestie. Spesso per ragioni culturali non crediamo alle vittime di violenza sessuale, siano esse donne o uomini».

