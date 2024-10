Filippo Turetta per la prima volta in Tribunale ammette la premeditazione sotto gli occhi di Gino Cecchettin: “Pensai di ucciderla” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta in Aula a Venezia incrocia per la prima volta lo sguardo del padre di Giulia Cecchettin, Gino. E davanti a lui ammette la premeditazione. Filippo Turetta è comparso in Aula a Venezia per la prima volta oggi, 25 ottobre, a quasi un anno dal femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Rispondendo alle domande del pm Andrea Petroni ha ammesso la premeditazione del delitto. Giulia Cecchettin, è il giorno di Turetta in Aula: il primo incontro con Gino, il padre della vittima (Ansa Foto) – notizie.comHa riconosciuto di aver detto “una serie di bugie”. Attraverso il suoi legali, il giovane prima dell’udienza aveva già annunciato di voler dire tutta la verità e lo ha ribadito al pubblico ministero: “Voglio raccontare tutto nel modo più accurato possibile”. Notizie.com - Filippo Turetta per la prima volta in Tribunale ammette la premeditazione sotto gli occhi di Gino Cecchettin: “Pensai di ucciderla” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 25 ottobre 2024)in Aula a Venezia incrocia per lalo sguardo del padre di Giulia. E davanti a luilaè comparso in Aula a Venezia per laoggi, 25 ottobre, a quasi un anno dal femminicidio dell’ex fidanzata Giulia. Rispondendo alle domande del pm Andrea Petroni ha ammesso ladel delitto. Giulia, è il giorno diin Aula: il primo incontro con, il padre della vittima (Ansa Foto) – notizie.comHa riconosciuto di aver detto “una serie di bugie”. Attraverso il suoi legali, il giovanedell’udienza aveva già annunciato di voler dire tutta la verità e lo ha ribadito al pubblico ministero: “Voglio raccontare tutto nel modo più accurato possibile”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cecchettin - l’ingresso in aula di Filippo Turetta : l’imputato per la prima volta al processo - Felpa nera con il cappuccio e una cartelletta in mano. Così Filippo Turetta si è presentato per la prima volta in Aula alla Corte d’Assise di Venezia dove è in corso il processo per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. “Volevo togliere ... (Lapresse.it)

Filippo Turetta arriva in aula e vede il padre di Giulia per la prima volta : la sua reazione - Social. Filippo Turetta arriva in aula e vede il padre di Giulia per la prima volta: la sua reazione. L’omicidio di Giulia Cecchettin è un caso di cronaca nera avvenuto in Italia l’11 novembre 2023. L’uccisione della studentessa di 22 anni è ... (Tvzap.it)

Omicidio Cecchettin - Turetta in aula per la prima volta - Alla seconda udienza alla Corte d’Assise di Venezia sull’omicidio di Giulia Cecchettin c’è anche Filippo Turetta, per la prima volta in aula Ammette la premeditazione del delitto, riconosce di aver detto “una serie di bugie” e spiega: “Voglio ... (Imolaoggi.it)

Filippo Turetta per la prima volta in tribunale - ammette la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta è arrivato nell’aula della Corte d’Assise di Venezia dove viene interrogato come imputato nel processo per l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà ... (Metropolitanmagazine.it)