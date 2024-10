Donnapop.it - Fedez ha sempre tradito Chiara Ferragni con 30 donne ed è innamorato di un’altra da 5 anni: scoppia la bomba

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nonostante si siano lasciati diversi mesi fa, si continua a parlare molto della relazione di: cosa è successo adesso? Fabrizio Corona, ospite del podcast Gurulandia, ha parlato di continui tradimenti da parte del rapper di Rozzano nei confronti dell’ex moglie. A quanto pare, durante tutta la storia d’amore,avrebbe avuto contatti con altre, pur ritenendoil suo porto sicuro. Ma non è finita qui Oltre a queste rivelazioni,Corona ha rivelato che il cantante siadidonna da almeno cinque, praticamente da poco dopo l’inizio della sua relazione con la sua ex moglie. La ragazza di cui Federico Lucia si sarebbe invaghito, però, non avrebbe intenzione di iniziare una vera e propria frequentazione con lui.