Estranei virtuali | il nuovo modo di affrontare l’insonnia

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Insonnia, stress, ansia, senso di solitudine e le ore della notte che passano veloci, senza dormire e senza recuperare le forze necessarie perla giornata che sta per arrivare. Si sta lì nel letto, ci si gira e rigira nelle lenzuola. Si accende la luce, poi si spegne dopo un secondo, si prende in mano il libro sul comodino, lo si ripone die si resta al buio fissando quella maledetta lucina blu emessa dal display dell’allarme, che d’un tratto si reputa l’unica colpevole della propria insonnia. La si fissa tutta la notte, odiandola, anche se si sa che in realtà i motivi per i quali non dormi sono ben altri. Ma a tutto c’è un rimedio, anche alla tua insonnia, come ad esempio dormire con un estraneo virtuale: un vero e proprio sconosciuto, anche lui con disturbi del sonno, che è lì che aspetta te per dormire insieme virtualmente. Il tutto, però, accade realmente.