Elezioni Liguria, Schlein: "Si scrive Bucci ma si legge Toti"

Anche Elly Schlein è a Genova per l'evento conclusivo della campagna elettorale del centrosinistra per le regionali in Liguria che vedono contrapposti Marco Bucci e Andrea Orlando. "Si scrive Bucci ma si legge Toti", ha detto la segretaria del Partito democratico sul palco. "E' in piena continuità con sistema di potere precedente, lui lo rivendica al punto che ha ricandidato l'assessore alla salute uscente, come fosse andato tutto bene e non lo è".

Schlein: "Meloni dà i numeri e mente sapendo di mentire"

Non è mancato poi l'attacco alla presidente del Consiglio. "Sulla sanità Meloni da settimane sta dando i numeri e noi la ringraziamo perché quei numeri li abbiamo presi e lei mente sapendo di mentire", ha affermato la leader dem.

