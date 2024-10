Gaeta.it - ?kh?: L’installazione che traduce la musica in emozioni grafiche a Bolzano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’innovativa installazione chiamata ?? è stata recentemente presentata agrazie al supporto del Comune locale e del Teatro Stabile. Questo progetto unico nel suo genere offre al pubblico un modo completamente nuovo di vivere la, grazie alla possibilità di vedere graficamente le proprie reazioni emotive mentre si ascolta un brano. In un contesto in cui la tecnologia e l’arte si intrecciano in modi sorprendenti, ?? rappresenta un passo avanti nel modo in cui apprezziamo l’artele e le esperienze sensoriali collegate. il funzionamento di ?? è il frutto di una collaborazione tra la Facoltà di Ingegneria della Libera Università die i new media artist Marco Usuelli e Alexandre Cayuela.