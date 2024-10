Caso Puff Daddy, spunta anche Leonardo Di Caprio: cosa succede nella casa del divo. La confessione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Caso Puff Daddy, non solo il rapper nel mirino di quello che è considerato il MeToo dell’HipHop. La confessione Elàn, TikToker messicana. Caso Puff Daddy, i White Party sono nel mirino delle autorità. È emerso dagli sviluppi delle recenti indagini, che vedono il noto rapper accusato di stupro e violenza sessuale, come l’artista abbia prevaricato nei suoi anni d’oro di carriera diverse personalità. Ricatti in cambio di favori sessuali e non solo: abusi su donne, uomini e addirittura bambini. Leonardo Di Caprio nel mirino sui social (ANSA-CityRumors.it)Queste le accuse nei confronti del rapper: tutto da chiarire, ma fino a questo momento le indagini non mentono su una cosa. I party notturni del cantautore. Cityrumors.it - Caso Puff Daddy, spunta anche Leonardo Di Caprio: cosa succede nella casa del divo. La confessione Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), non solo il rapper nel mirino di quello che è considerato il MeToo dell’HipHop. LaElàn, TikToker messicana., i White Party sono nel mirino delle autorità. È emerso dagli sviluppi delle recenti indagini, che vedono il noto rapper accusato di stupro e violenza sessuale, come l’artista abbia prevaricato nei suoi anni d’oro di carriera diverse personalità. Ricatti in cambio di favori sessuali e non solo: abusi su donne, uomini e addirittura bambini.Dinel mirino sui social (ANSA-CityRumors.it)Queste le accuse nei confronti del rapper: tutto da chiarire, ma fino a questo momento le indagini non mentono su una. I party notturni del cantautore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Puff Daddy - il post dei figli su Instagram : «Ci aggrappiamo alla verità» - La famiglia di Puff Daddy si stringe attorno all’artista. Sei dei sette figli del rapper – la più piccola ha compiuto due anni il 15 ottobre – hanno rotto il silenzio per la prima volta dall’arresto del padre e pubblicato un post congiunto sui loro ... (Lettera43.it)

Puff Daddy - ad accusarlo di stupro adesso è anche una tredicenne : «Sono coinvolte altre star» - Lo scandalo che coinvolge il rapper - in questi giorni a processo - si allarga sempre di più. E nell'ennesima denuncia vengono tirate in ballo per la prima volta altre due star - un uomo e una donna - coinvolte nelle aggressioni sessuali (Vanityfair.it)

Ad accusare Puff Daddy di stupro ora è anche una tredicenne. Nelle carte omissati i nomi di 2 star che aiutavano il rapper - Sembrano non avere fine le storie di violenza riguardanti Sean Combs, per gli amici Diddy, per il mondo della musica Puff Daddy. La scorsa settimana si è avviato il processo, ieri il rapper e producer ha ricevuto sei nuove denunce, ulteriore, ... (Open.online)

Puff Daddy - sei nuove accuse di stupro : coinvolte due celebrità - Continua ad allargarsi il caso che coinvolge il rapper e produttore Puff Daddy. Altre sei persone, tre uomini e tre donne, hanno accusato l’artista di violenza sessuale e stupro. Le presunte aggressioni sarebbero avvenute fra il 2000 e il 2022 a ... (Lettera43.it)