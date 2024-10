Casa di Cura San Francesco: innovazione e sostenibilità per l’accessibilità delle cure (Di venerdì 25 ottobre 2024) La Casa di Cura San Francesco, con una missione radicata nella qualità e nell’accessibilità delle cure, ha sempre posto il paziente al centro della propria attenzione. Tuttavia, la capacità di erogare prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha raggiunto dei limiti, vincolando la possibilità di espandere i servizi offerti. Per questo, la clinica ha deciso di adottare una soluzione pragmatica e sostenibile, proponendo le proprie attività a tariffe che bilancino l’accessibilità economica e il mantenimento di standard elevati di assistenza Questa strategia non solo permette la sostenibilità economica, ma consente di investire in tecnologie all’avanguardia, di offrire una formazione continua al personale e di migliorare costantemente l’assistenza sanitaria offerta ai pazienti. Bergamonews.it - Casa di Cura San Francesco: innovazione e sostenibilità per l’accessibilità delle cure Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LadiSan, con una missione radicata nella qualità e nel, ha sempre posto il paziente al centro della propria attenzione. Tuttavia, la capacità di erogare prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha raggiunto dei limiti, vincolando la possibilità di espandere i servizi offerti. Per questo, la clinica ha deciso di adottare una soluzione pragmatica e sostenibile, proponendo le proprie attività a tariffe che bilancinoeconomica e il mantenimento di standard elevati di assistenza Questa strategia non solo permette laeconomica, ma consente di investire in tecnologie all’avanguardia, di offrire una formazione continua al personale e di migliorare costantemente l’assistenza sanitaria offerta ai pazienti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Apre un nuovo mega store di prodotti per la cura della casa e della persona - L'inaugurazione è prevista per domani, sabato 26 ottobre, a Bagnaria Arsa. Ad aprire i battenti un nuovo negozio della catena Risparmio Casa, il 180esimo in Europa, il quinto nel Friuli-Venezia Giulia. Il nuovo megastore di via Enrico Mattei si ... (Udinetoday.it)

Scompare da casa per 26 ore. I vigili se ne prendono cura - Una discussione in casa e la porta si chiude alle spalle. Laura, 38 anni, era scomparsa martedì senza documenti, sprofondando nell’angoscia la famiglia. Temevano un gesto estremo, invece la donna è stata trovata dagli agenti della Polizia locale ... (Ilgiorno.it)

il 26 ottobre Casa Community Lab : ecco l'evento "Abbi cura di me" - Dopo l’inaugurazione del nuovo Parco della Salute di Borgonovo di giovedì 26 settembre, un nuovo appuntamento arriva all’interno del panorama più ampio del progetto Casa Community Lab. L’incontro si intitola “Abbi cura di me - in equilibrio sulla ... (Ilpiacenza.it)

Accusato di aver violentato una disabile nella casa di cura - il medico rigetta le imputazioni - E' durato oltre un'ora l'interrogatorio di garanzia per il medico 67enne arrestato lo scorso 12 ottobre con l'accusa di aver abusato di una paziente disabile 33enne durante la degenza in una casa di cura riminese. Il professionista, difeso ... (Riminitoday.it)