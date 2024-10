Thesocialpost.it - Bologna-Milan ufficialmente rinviata. Rabbia Scaroni: “Decisione incomprensibile”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La partitaè statarimandata a una data ancora da stabilire. La scelta è stata presa a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi. A influenzare lac’è stata anche l’ordinanza firmata dal sindaco e dal prefetto, che ha impedito il regolare svolgimento dell’incontro, previsto inizialmente per il 26 ottobre alle 18.Leggi anche: Processo Turetta, Gino Cecchettin: “Ho capito chi è Filippo” – La Diretta Paolo, presidente del, ha definito questa scelta ““. La squadra rossonera aveva proposto di giocare la partita a porte chiuse e in un campo neutro. Nelle ultime ore si erano fatte avanti le candidature di Empoli e Como come possibili sedi, ma alla fine nulla di fatto. Ora la Lega Calcio dovrà cercare di trovare uno spazio in un calendario già molto fitto.