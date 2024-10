Calciomercato.it - Bologna-Milan, adesso è UFFICIALE: partita rinviata

(Di venerdì 25 ottobre 2024), decisione presa in Lega Serie A:il rinvio della sfida che avrebbe dovuto svolgersi domani tra i rossoblù e i rossoneri Dopo un lungo tira e molla, la decisione definitiva da parte della Lega Serie A in merito a. La sfida, che era in programma per domani alle ore 18, non si disputerà e sarà dunquea data da destinarsi.– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Da ieri sera, nel momento in cui il sindaco diaveva decretato la chiusura dello Stadio Dall’Ara, ore frenetiche per capire cosa fare. L’opposizione della Lega Serie A che spingeva per giocare, a porte chiuse oppure in un altro impianto, ma l’ulteriore decisione della Prefettura del capoluogo emiliano aveva chiuso gli spiragli per giocare sul terreno di gioco dei rossoblù. Quindi, la ricerca di una soluzione alternativa.