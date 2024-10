Ilfattoquotidiano.it - “Appalti a imprenditori per favorire la carriera del figlio calciatore”, indagato il presidente della Provincia di Caserta che si dimette

(Di venerdì 25 ottobre 2024)aiin cambio di soldi perladeldilettante. Si è dimesso dalla carica didie di sindaco di Pignataro Maggiore Giorgio Magliocca,dalla procura di Santa Maria Capua Vetere con altre nove persone, tra dipendenti pubblici e, per vari reati, tra cui quello di corruzione. Magliocca è inoltreper rivelazione di segreto d’ufficio, in un ulteriore filone di indagine, con un finanziere in servizio all’ufficio intercettazioniprocura e al cugino del militare.