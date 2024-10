Anà-Thema ha una nuova casa a Città Fiera: "Un nuovo viaggio" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una nuova casa per l'arte teatrale, workshop, laboratori e tanti altri eventi. Dopo alcuni anni in viale Ledra a Udine, Anà-Thema Teatro ha inaugurato il nuovo Atelier teatrale a Città Fiera di Martignacco, precisamente al piano seminterrato vicino all'ingresso coperto Nord 1-parcheggio coperto Udinetoday.it - Anà-Thema ha una nuova casa a Città Fiera: "Un nuovo viaggio" Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unaper l'arte teatrale, workshop, laboratori e tanti altri eventi. Dopo alcuni anni in viale Ledra a Udine, Anà-Teatro ha inaugurato ilAtelier teatrale adi Martignacco, precisamente al piano seminterrato vicino all'ingresso coperto Nord 1-parcheggio coperto

