Ilrestodelcarlino.it - Al "Magazzino Muse Music" concerto del duo ’Loro Malandro"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quarto e ultimodella rassegna ´´ di Ancona. Oggi (ore 19.30) in via degli Aranci 1F si esibirà il duo latin jazz ´Loro´. Il nome, spiegano Leonardo Rosselli e Antonino De Luca, unisce due famosi titoli del grandeista brasiliano Egberto Gismonti, ‘Loro’ e ‘Baiao’. "Da qui – spiegano i due - nasce anche l’ideaale del progetto: l’energia e i colori del Sudamerica si fondono con l’eleganza e l’atmosfera del blues, arrivando a momenti di pura improvvisazione a tratti squisitamente cinematografici. L’amore per gli animali e la natura è al centro del pensiero spirituale del nostro Loro, un bellissimo pappagallo che si sposta in tutto il mondo assorbendo i tratti dellehe e delle culture che incontra". Ilsarà "un dialogo tra strumenti che scriverà un unico magma sonoro formato da frequenze convenzionali e non.