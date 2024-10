WWE: Salgono alle stelle i prezzi dei biglietti per WrestleMania 41 (Di giovedì 24 ottobre 2024) I biglietti per WrestleMania 41 sono ora in vendita e le due serate di aprile 2025 si stanno già rivelando un successo. I fan accorreranno all’allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada, per assistere allo show, ma i prezzi astronomici dei biglietti stanno certamente causando problemi ai fan. Il forte aumento I costi per WM 41 sono già diventati molto più alti rispetto a quando sono stati messi in vendita inizialmente. Una persona che ha parlato con PW Insider ha notato che il suo biglietto combinato per due giorni, acquistato a 700 dollari, mercoledì 23 ottobre veniva venduto a oltre 2.000 dollari. Anche martedì, tramite Ticketmaster, i tagliandi venivano comprati a 1.600 dollari. Questo enorme aumento è dovuto alla tariffazione dinamica di Ticketmaster, che rende i biglietti più costosi a seconda della richiesta di un evento. Zonawrestling.net - WWE: Salgono alle stelle i prezzi dei biglietti per WrestleMania 41 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Iper41 sono ora in vendita e le due serate di aprile 2025 si stanno già rivelando un successo. I fan accorreranno all’giant Stadium di Las Vegas, Nevada, per assistere allo show, ma iastronomici deistanno certamente causando problemi ai fan. Il forte aumento I costi per WM 41 sono già diventati molto più alti rispetto a quando sono stati messi in vendita inizialmente. Una persona che ha parlato con PW Insider ha notato che il suo biglietto combinato per due giorni, acquistato a 700 dollari, mercoledì 23 ottobre veniva venduto a oltre 2.000 dollari. Anche martedì, tramite Ticketmaster, i tagliandi venivano comprati a 1.600 dollari. Questo enorme aumento è dovuto alla tariffazione dinamica di Ticketmaster, che rende ipiù costosi a seconda della richiesta di un evento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dynamic pricing - i prezzi dei biglietti dei concerti sono diventati un problema politico - L'Europa si prepara a mettere sotto la lente d'ingrandimento il dynamic pricing e le pratiche di vendita dei biglietti per gli eventi live. Il parlamentare europeo Pierfrancesco Maran propone di regolamentare il settore. (Wired.it)

Biglietti Milan Club - addio prelazioni e prezzi ridotti : proteste dei tifosi - Vista l'inchiesta "Doppia Curva", la società prende provvedimenti e combatte il mercato parallelo dei tagliandi: proteste social dei tifosi. (Pianetamilan.it)

Gioca la capolista: in vendita i biglietti per Frosinone e per la sfida interna col Catanzaro - Dopo la bella affermazione di Bolzano, lo Sporting Club si prepara a vivere la seconda trasferta consecutiva nello spazio di otto giorni. La capolista è attesa, domenica 27 ottobre, dal Frosinone per ... (pisatoday.it)

Biglietti per assistere alle gare sempre più cari, che bordate ad Inter e Milan - Assistere dal vivo ad una partita di calcio italiano sta diventando sempre più difficile per via dei continui aumenti dei tagliandi. Nel contesto del calcio italiano, una critica severa emerge nei con ... (calcioblog.it)

La Repubblica - Biglietti Inter e Milan, prezzi sempre più alti: i 99 euro per un terzo anello come i saldi ingannevoli - Dura critica su La Repubblica alla politica delle proprietà di Inter e Milan riguardante i biglietti allo stadio. Secondo il quotidiano, infatti, gli americani ... (fcinternews.it)