Calciomercato.it - Vlahovic ceduto dalla Juve a gennaio: 60 milioni per il nuovo centravanti

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Allantus tiene sempre banco il futuro di Dusan: una big d’Europa non molla la presa sulbianconero Dusanlascia deluso il campo nel match poi persontus contro lo Stoccarda in Champions League, sostituito nel momento decisivo del match dal baby Adzic. Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itTerza gara consecutiva a secco per ilserbo, fuori per scelta tecnica dopo una prestazione incolore e in cui non ha mai calciato verso la porta difesa dal portiere tedesco Nubel. L’ex Fiorentina finora ha messo a referto un bottino di 7 reti in stagione, compresa la fantastica doppietta in Europa nella tana del Lipsia. Il rendimento del numero 9 continua comunque ad essere altalenante, mentre prosegue il braccio di ferro con la ‘Vecchia Signora’ per il rinnovo di contratto.