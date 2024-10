VIDEO – Young Boys-Inter, vittoria e fatica! Arnautovic sbaglia | Inter-News Web TV (Di giovedì 24 ottobre 2024) Young Boys-Inter finisce con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri. Marcus Thuram segna il gol del successo al 93?, ne ha parlato nel VIDEO di Youtube il nostro Emanuele Rossi. ANALISI – L’Inter ha vinto anche contro lo Young Boys in Champions League con il risultato di 1-0. Al minuto 93 Marcus Thuram ha segnato su assist di uno splendido Federico Dimarco. Tante difficoltà, immensa fatica prima di arrivare alla rete nei minuti di recupero. Marko Arnautovic sbaglia il calcio di rigore guadagnato da Denzel Dumfries, polemiche sulle gerarchie dei rigoristi dopo Hakan Calhanoglu. Ne ha parlato nel VIDEO della nostra Inter-News Web TV il nostro Emanuele Rossi. Inter-news.it - VIDEO – Young Boys-Inter, vittoria e fatica! Arnautovic sbaglia | Inter-News Web TV Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)finisce con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri. Marcus Thuram segna il gol del successo al 93?, ne ha parlato neldi Youtube il nostro Emanuele Rossi. ANALISI – L’ha vinto anche contro loin Champions League con il risultato di 1-0. Al minuto 93 Marcus Thuram ha segnato su assist di uno splendido Federico Dimarco. Tante difficoltà, immensaprima di arrivare alla rete nei minuti di recupero. Markoil calcio di rigore guadagnato da Denzel Dumfries, polemiche sulle gerarchie dei rigoristi dopo Hakan Calhanoglu. Ne ha parlato neldella nostraWeb TV il nostro Emanuele Rossi.

Dumfries - bentornato all’Inter! Roma e Young Boys come un trattore - Ha chiuso il match con 71 tocchi del pallone, il terzo della squadra dopo Nicolò Barella in cabina di regia e Yann Bisseck con un solo tocco in più. Dumfries, bentornato! Il trattore della fascia destra ROMA – Con la Roma si è rivisto il vecchio Dumfries, quello che aveva ben impressionato alla sua prima stagione con Simone Inzaghi all’Inter. (Inter-news.it)

Cambiasso : «Inter - con lo Young Boys sembrava pari. Invenzione» - La partita poteva andare diversamente, sembrava un pareggio dopo il rigore parato. Seconda vittoria in Champions League, Esteban Cambiasso ne parla in questo modo su Sky Sport. Il successo con lo Young Boys porta a 7 punti in Champions League, Cambiasso dice questo: «L’Inter deve fare tesoro dei 3 punti. (Inter-news.it)

Dimarco aumenta l’efficacia offensiva dell’Inter contro lo Young Boys - Dove Dimarco triangola benissimo con Lautaro Martinez sulla sinistra, prima di fiondare in area il pallone che Tikus devia in rete (qui gli highlights di ieri sera). Dimarco piega il campo di Young Boys-Inter TRAZIONE ANTERIORE – Negli occhi di tutti i tifosi dell’Inter c’è l’azione che porta al gol della vittoria di Marcus Thuram al 93? contro lo Young Boys. (Inter-news.it)