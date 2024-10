Lapresse.it - Venezia, tassa di soggiorno per turisti estesa fino a luglio 2025

(Di giovedì 24 ottobre 2024)estenderà la suadigiornalieroal prossimo anno, aumentando il numero di giorni in cui idevono pagare per entrare in città e raddoppiando la tariffa a 10 euro per i visitatori dell’ultimo minuto, hanno affermato giovedì i funzionari della città. Il sindaco del capoluogo lagunare Luigi Brugnaro ha sottolineato che lamira ad aiutare la città e i suoi cittadini a combattere il sovraffollamentoco, evitando picchi di visitatori durante le festività e i fine settimana affollati. Il membro del consiglio dell’opposizione di, Giovanni Andrea Martini, ha fortemente criticato ladi accesso affermando che ha completamente fallito nel gestire e ridurre i flussici di massa.