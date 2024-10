Totò Schillaci, il cugino Maurizio sta male: «In ospedale per tubercolosi». Viveva in auto, il ricovero dopo i funerali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maurizio Schillaci il 20 settembre scorso era presente ai funerali di suo cugino, l'eroe di Italia 90, Totò Schillaci, insieme a migliaia di persone arrivate alla Cattedrale di Leggo.it - Totò Schillaci, il cugino Maurizio sta male: «In ospedale per tubercolosi». Viveva in auto, il ricovero dopo i funerali Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)il 20 settembre scorso era presente aidi suo, l'eroe di Italia 90,, insieme a migliaia di persone arrivate alla Cattedrale di

Maurizio Schillaci in gravi condizioni dopo il funerale del fratello Totò : ha la tubercolosi - Maurizio Schillaci, 62 anni, era considerato un grande talento del calcio italiano negli anni giovanili, forse persino più promettente del cugino Totò. Da quel momento, Maurizio è entrato in un tunnel di difficoltà personali, cadendo in depressione e trovandosi infine senza casa e senza alcun supporto. (Thesocialpost.it)

Maurizio Schillaci ricoverato in gravi condizioni di salute : il cugino Totò è malato di tubercolosi - Continua a leggere . Malgrado le cure, le condizioni di salute restano critiche: anni di denutrizione e di vita in strada hanno lasciato il segno. Maurizio Schillaci è ricoverato da alcune settimane in gravi condizioni all'Ospedale Civico di Palermo: all'ex giocatore di Palermo e Lazio e cugino di Totò è stata diagnosticata la tubercolosi. (Fanpage.it)

Il Cep ricorda Schillaci - il parroco tuona : "Totò ci ha regalato le Notti Magiche ma qui ora viviamo notti da incubo" - Prima della messa, la piazza del Cep è piena e la gente del quartiere ricorda il suo campione a un mese dalla morte. Poi la chiesa si riempie, molti indossano le maglie bianche e azzurre col numero 19 distribuite e andate esaurite in un battibaleno. Al termine della cerimonia per il trigesimo i... (Palermotoday.it)