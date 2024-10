The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee | l’Italia è solo Milano nonostante Arnautovic 45 Motta e Simeone troppo brutti per essere loro | 4

The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: l’Italia è solo Milano, nonostante Arnautovic (4,5). Motta e Simeone, troppo brutti per essere loro: 4 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due inglesi (Aston Villa e Liverpool) in testa a punteggio pieno dopo tre giornate di Champions. A quota 7, ben sette squadre: Manchester City, Monaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter, Sporting Lisbona e Arsenal. La nuova formula convince sempre di più: si gioca cento all’ora, conta solo vincere. Le italiane conquistano sette punti su quindici e il merito è delle milanesi, con i successi su Bruges e Young Boys. L’Atalanta sbatte la testa sul muro Celtic, il Bologna perde a Birmingham, male la Juventus: l’Europa presenta il conto a una Serie A dove i ritmi sono più bassi e c’è meno intensità. Citazione per il Lilla, a nozze con i club di Madrid: dopo la vittoria sul Real di Carlo Ancelotti, va a vincere in casa dell’Atletico. L'articolo The Bold Champions Le pagelle sulle notti europee: l’Italia è solo Milano, nonostante Arnautovic (4,5). Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions | Le pagelle sulle notti europee: l’Italia è solo Milano, nonostante Arnautovic (4,5). Motta e Simeone, troppo brutti per essere loro: 4 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due inglesi (Aston Villa e Liverpool) in testa a punteggio pieno dopo tre giornate di. A quota 7, ben sette squadre: Manchester City, Monaco, Brest, Bayer Leverkusen, Inter, Sporting Lisbona e Arsenal. La nuova formula convince sempre di più: si gioca cento all’ora, contavincere. Le italiane conquistano sette punti su quindici e il merito è delle milanesi, con i successi su Bruges e Young Boys. L’Atalanta sbatte la testa sul muro Celtic, il Bologna perde a Birmingham, male la Juventus: l’Europa presenta il conto a una Serie A dove i ritmi sono più bassi e c’è meno intensità. Citazione per il Lilla, a nozze con i club di Madrid: dopo la vittoria sul Real di Carlo Ancelotti, va a vincere in casa dell’Atletico. L'articolo TheLe(4,5).

