Star Comics X Jundo presentano THE REAPER AND THE WAITING (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per gli appassionati di webcomic, January Sun non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle autrici più popolari e amate della famosa piattaforma WEBTOON. Grazie alla collaborazione tra Jundo e Star Comics, arriva in Italia in formato cartaceo THE REAPER AND THE WAITING, un emozionante boys’ love oltre i confini della morte che sarà disponibile dal 29 ottobre in fumetteria, libreria, store online e naturalmente a Lucca Comics & Games 2024. Un mietitore, anima dipartita con l’incarico di raccogliere altre anime, incontra un bizzarro spirito che prende a seguirlo ovunque. Aspetto, questo il nome dello spirito, sembra avere un interesse particolare per il mietitore, una ragione che non è in grado di spiegare. A legare i due, frammenti di ricordi che non dovrebbero più esistere, lampi di una vita passata. Nerdpool.it - Star Comics X Jundo presentano THE REAPER AND THE WAITING Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per gli appassionati di webcomic, January Sun non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle autrici più popolari e amate della famosa piattaforma WEBTOON. Grazie alla collaborazione tra, arriva in Italia in formato cartaceo THEAND THE, un emozionante boys’ love oltre i confini della morte che sarà disponibile dal 29 ottobre in fumetteria, libreria, store online e naturalmente a Lucca& Games 2024. Un mietitore, anima dipartita con l’incarico di raccogliere altre anime, incontra un bizzarro spirito che prende a seguirlo ovunque. Aspetto, questo il nome dello spirito, sembra avere un interesse particolare per il mietitore, una ragione che non è in grado di spiegare. A legare i due, frammenti di ricordi che non dovrebbero più esistere, lampi di una vita passata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hellboy è pronto a tornare con Star Comics - . com a partire dal 23 ottobre, costerà 199,00€. Per rendere ancora più esclusivo questo evento, Star Comics ha preparato un volume speciale pensato proprio per festeggiare il trentesimo anniversario. P. Ancora più esclusiva sarà l’edizione ultra-limited, disponibile in sole 300 copie numerate, pagine extra, formato più grande per godere delle spettacolari tavole di Mike Mignola, con nobilitazioni di stampa e in vendita diretta sulla landing page starclickday. (Nerdpool.it)

Sogni e incubi - caffè e ispirazione – Star Comics presenta WILLOWING e SLEEPY BOY - Questo costringe Nate a bere continuamente caffè per restare sveglio il più possibile, ma quando in cielo appaiono orologi misteriosi il mondo dei sogni sembra fondersi con quello della veglia. Sperando che questo luogo mitico riaccenda la sua ispirazione, si mette in viaggio per Cypre, località rurale vicino alla posizione dove si dice sorgesse Willowing. (Nerdpool.it)

Cosa faresti se potessi rivivere l’adolescenza? Star Comics presenta YUMEOCHI : DREAMING OF FALLING FOR YOU - 1 VARIANT COVER EDITION (DERE)Ryoma Kitada11. 1 (DERE n. L’edizione regular uscirà invece il 29 ottobre (anche in formato digitale) assieme a una LIMITED EDITION CON BOX e 3 illustration card in omaggio, progettato per raccogliere l’intera serie e la variant. 5×17. Incredibilmente, un giorno si ritrova tra le mani qualcosa in grado di dargli una seconda occasione: un enigmatico manga in grado di fargli vivere dei sogni incredibilmente dettagliati e concreti, in cui rivive proprio i suoi anni da studente delle superiori! Da questa consapevolezza nasce il desiderio di “rivincita” del ragazzo, determinato a vivere una seconda adolescenza assieme a tante splendide ragazze! L’assurda premessa di YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU dà vita a una commedia romantica tutta da ridere, resa “infuocata” da una generosa dose di splendidi personaggi femminili. (Nerdpool.it)