Stadio Milano Sala | La svolta arriverà con la manifestazione d’interesse

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Sulla questione del nuovonon ho altro da aggiungere fino a che, come spero, succederà una cosa che sarà il momento die cioè che le squadre faranno unainteresse. Con la valutazione dell’Agenzia delle entrate ci siamo quasi. Sul Milan, certe dichiarazioni sono anche da comprendere, ha già fatto un investimento a San Donato”. Cosi il sindaco di, Giuseppe, a margine dell’incontro delle unità di strada e di contatto italiane coinvolte in ‘Derive e Approdi’. Il primo cittadino del capoluogo lombardo si è poi soffermato sulle proteste dei residenti della zona: “L’impianto di San Siro non verrà dedicato a eventi che porteranno gente, concerti o altre partite – ha chiarito –. Per cui il Meazza, in parte bisognerà conservarlo, si lavorerà per fare quello di cui hanno bisogno le squadre cercando di conservare le vestigia storiche.