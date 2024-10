Specializzati sostegno secondaria senza supplenza: se accettano Interpello su sostegno infanzia o primaria maturano punteggio? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il docente specializzato per la scuola secondaria, che presta servizio su sostegno all'infanzia o alla primaria, matura il relativo punteggio? L'articolo Specializzati sostegno secondaria senza supplenza: se accettano Interpello su sostegno infanzia o primaria maturano punteggio? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il docente specializzato per la scuola, che presta servizio suall'o alla, matura il relativo? L'articolo: sesu? .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Supplenze 2024 - primi interpelli per ADSS Sostegno secondaria secondo grado - . L'articolo Supplenze 2024, primi interpelli per ADSS Sostegno secondaria secondo grado sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 11 del 6 giugno 2024, ecco le prime supplenze fuori graduatoria. Primi interpelli anche per ADSS posto di sostegno nella scuola secondaria di II grado. Dopo la delusione per la mancanza di posti da poter attribuire con la mini call veloce istituita ai sensi del DM n. (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo docenti 2024 - ecco da quali graduatorie per la secondaria. Prima GPS sostegno prima fascia e poi idonei concorso 2020 - L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2024, ecco da quali graduatorie per la secondaria. Il dettaglio. 158 del 31 luglio 2024 e il relativo contingente a livello regionale (TABELLA B) e l'allegato A con le istruzioni per la distribuzione tra le varie procedure concorsuali. . Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/25 per il personale docente: il Ministero ha pubblicato il decreto n. (Orizzontescuola.it)