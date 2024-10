Spal senza spina dorsale, l’analisi del flop (Di giovedì 24 ottobre 2024) Portiere, difensore centrale, regista e centravanti. Ogni squadra che si rispetti non può prescindere da giocatori di spessore in questi ruoli, la tradizionale spina dorsale destinata a fare la differenza. In positivo o in negativo. Proprio così, perché gli atleti sui quali il direttore sportivo Casella e mister Dossena avevano scommesso a occhi chiusi nelle posizioni chiave della nuova Spal stanno steccando più o meno clamorosamente. In realtà, c’è chi sta rendendo al di sotto delle aspettative (Riccardo Melgrati), chi rappresenta una sorta di oggetto misterioso (Matteo Bachini), chi è quasi sparito dai radar (Igor Radrezza) e chi fatica terribilmente a ingranare (Ottar Karlsson). Sport.quotidiano.net - Spal senza spina dorsale, l’analisi del flop Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Portiere, difensore centrale, regista e centravanti. Ogni squadra che si rispetti non può prescindere da giocatori di spessore in questi ruoli, la tradizionaledestinata a fare la differenza. In positivo o in negativo. Proprio così, perché gli atleti sui quali il direttore sportivo Casella e mister Dossena avevano scommesso a occhi chiusi nelle posizioni chiave della nuovastanno steccando più o meno clamorosamente. In realtà, c’è chi sta rendendo al di sotto delle aspettative (Riccardo Melgrati), chi rappresenta una sorta di oggetto misterioso (Matteo Bachini), chi è quasi sparito dai radar (Igor Radrezza) e chi fatica terribilmente a ingranare (Ottar Karlsson).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - Putin : "Usa hanno portato noi e l'Ue in guerra - in Europa politici senza spina dorsale che non dureranno" - VIDEO - Poi sostiene: "La generazione senza coraggio e senza spina dorsale dei politic . Vladimir Putin attacca gli Usa, colpevoli secondo il presidente russo di aver "portato la Russia e l'Ue in guerra" dichiara riferendosi al conflitto in Ucraina. Da questo punto di vista hanno raggiunto il loro obiettivo". (Ilgiornaleditalia.it)

Firenze - sfregiata la targa che ricorda Norma Cossetto : "Trinariciuti senza spina dorsale" - Distrutta la targa intitolata a Norma Cossetto, giovanissima istriana violentata e infoibata dalle truppe del generale Tito nel 1943: "Sono sempre i soliti negazionisti". (Ilgiornale.it)

Anthropic, la sua AI può prendere il controllo di un computer - Claude è il primo grande modello di intelligenza artificiale in grado di prendere il controllo di un computer per eseguire operazioni come ricerca sul web, apertura di app e inserimento di testo ... (wired.it)

BRICS: essere membro NATO o UE non incompatibile con adesione - L’adesione alla NATO non è un ostacolo all’adesione ai BRICS, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Dal punto di vista dei BRICS e dei principali approcci dei BRICS, non ci sono obiez ... (osservatoriosullalegalita.org)

Kristin Jones: "Dal Tevere al Pantheon vi racconto le mie sfide impossibili, nel nome di Roma" - Prima di iniziare l’intervista online Kristin Jones prende in braccio il suo cagnolino il cui nome anticipa già alcune questioni assai care all’artista visiva americana innamorata di Roma. Dalle colli ... (arte.it)