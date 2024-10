Sinner si apre in ‘Jannik oltre il tennis – Capitolo 3’ | Quest’anno ho capito tante cose

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’ormai tradizionale appuntamento con Jannik,ilsu Sky e in streaming su NOW vive il suo3 con lo speciale che sarà disponibile on demand da domani. Una lunga intervista a cura del direttore di Sky Sport Federico Ferri al numero uno del ranking mondiale, a pochi tornei dalla conclusione di un 2024 storico ma allo stesso tempo molto complicato per il campione di Sesto Pusteria. “È partito tutto come un hobby, ora è il mio lavoro, ma quando vado in campo è ancora un hobby perché mi sento ancora come un ragazzino che gioca a. Mi sento veramente fortunato”, ammette Jannik, che ha vissuto una stagione impornon solo dal punto di vistatico, ma anche umano. “Ioho. Ero in una situazione molto difficile e delicata prima dello US Open, per i mesi precedenti, dove ho fatto fatica a comprendere quello che stava succedendo.