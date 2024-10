Silvio Campara e Chiara Ferragni: la relazione è finita, ma spuntano voci di gravidanza (Di giovedì 24 ottobre 2024) La relazione tra Silvio Campara, CEO di Golden Goose, e Chiara Ferragni sembra ormai un capitolo chiuso. Nei giorni scorsi, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva già svelato la fine della frequentazione, e ora il settimanale Chi lo conferma con nuove immagini. Campara è stato infatti paparazzato insieme alla sua compagna Giulia Luchi e ai loro L'articolo Silvio Campara e Chiara Ferragni: la relazione è finita, ma spuntano voci di gravidanza Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Latra, CEO di Golden Goose, esembra ormai un capitolo chiuso. Nei giorni scorsi, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva già svelato la fine della frequentazione, e ora il settimanale Chi lo conferma con nuove immagini.è stato infatti paparazzato insieme alla sua compagna Giulia Luchi e ai loro L'articolo: la, madi

Chiara Ferragni - la sospetta gravidanza e l’addio a Silvio Campara : “Lui è tornato dalla moglie” - Sebbene le immagini non confermino né smentiscano ufficialmente nulla, hanno comunque sollevato il dubbio tra i fan e i media. Leggi anche: Giallo a Formia: durante i rilievi per un incidente trovano il cadavere di una donna La foto che spazzerebbe via i rumors Parallelamente, Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, è stato fotografato dai paparazzi mentre rientrava nella sua abitazione a Milano insieme alla compagna Giulia Luchi e ai loro due figli, rispettivamente di 5 e 2 anni. (Thesocialpost.it)

